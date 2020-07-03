بعد أن أطلق عليه لقب جو النعسان.. ترامب يدعو بايدن لفحص قدراته الإدراكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن أن يخضع لفحص قدراته الإدراكية، بعد أن شكك في لياقته الذهنية سابقا وأطلق عليه لقب "جو النعسان".

وأفاد ترامب في تغريدة بأنه خضع للفحص المذكور و"تفوق" فيه.

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وكان بايدن قال في وقت سابق من

هذا الأسبوع إنه "بالكاد يطيق الانتظار" لاختبار قدراته الإدراكية والذهنية ومقارنتها بنظيرتها لدى الرئيس دونالد ترامب أثناء مناظرات الخريف.

وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان يعاني من تدهور في أدائه الذهني بسبب

تقدمه في السن، قال بايدن: "لقد اختبرت قدراتي الإدراكية وأنا أختبرها دائما... كل ما عليك فعله هو مشاهدتي، وأنا بالكاد أطيق الانتظار قبل مقارنة قدراتي الذهنية مع قدرات منافسي".

وكانت حملة ترامب أشارت إلى أن المرشح الديمقراطي ظهر في العديد من المناسبات وهو يتلعثم في الكلام ويعاني من عسر في التلفظ، ما يدل على تدهور ذهني وفقا لترامب وحملته.