لقي 15 شخصًا مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح في حادث اصطدام قطار بحافلة تقل حجاجا في مدينة شيخوبورا بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان اليوم الجمعة، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام محلية . الجمعة، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام محلية . وقال ضابط شرطة منطقة شيخوبورا غازي صلاح الدين، إن الحادث وقع في منطقة فاروق آباد في شيخوبورا، وأن بين القتلى نساء وأطفال. وقع في منطقة فاروق آباد في شيخوبورا، وأن بين القتلى نساء وأطفال. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن معظم الركاب في الحافلة من الحجاج السيخ الذين كانوا عائدين من منطقة نانكانا صاحب بمقاطعة البنجاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 15 شخصًا باصطدام قطار وحافلة حجاج في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.