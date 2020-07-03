مصرع 15 شخصًا باصطدام قطار وحافلة حجاج في باكستان

لقي 15 شخصًا مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح في حادث اصطدام قطار بحافلة تقل حجاجا في مدينة شيخوبورا بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان اليومالجمعة، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام محلية .
وقال ضابط شرطة منطقة شيخوبورا غازي صلاح الدين، إن الحادثوقع في منطقة فاروق آباد في شيخوبورا، وأن بين القتلى نساء وأطفال.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن معظم الركاب في الحافلة من الحجاج السيخ الذين كانوا عائدين من منطقة نانكانا صاحب بمقاطعة البنجاب.
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