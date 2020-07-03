العراق يسجل 102 وفاة و2312 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 102 حالة وفاة و2312 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقع لموقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 12176

نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 579861 نموذجا.

وأضاف "كما تم تسجيل 1688 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 56020 إصابة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 29600 حالة، بينما بلغت الوفيات 2262 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 110 وفيات و2184 إصابة بفيروس كورونا.