مصر: انتهاكات تركيا للسيادة العراقية يجعلها مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة

كما أكدت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.
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