مصر: انتهاكات تركيا للسيادة العراقية يجعلها مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التي ذكرت أن استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي واهية، وأكدت الخارجية المصرية أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، وأضافت: إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

كما أكدت الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.