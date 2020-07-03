وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

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وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت “إيجابية”.

وأوضح قريشي أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.

وقال الوزير على حسابه على تويتر بعد ظهر الجمعة، “شعرت بحمى طفيفة وعزلت نفسي في المنزل على الفور. لقد ظهرت الفحوصات إيجابية لـ “كوفيد -19”. وبفضل الله ، أشعر بالقوة والنشاط. سأستمر في أداء واجباتي من المنزل”، مطالبا بالدعوة له خلال الصلوات.

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وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حتى بيانات الثاني من يوليو 217809 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 4473 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد قال في تصريحا سابقة إنه رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة جراء الفيروس، فإن البلاد بحاجة “للتعايش معه” لتجنب دفع عشرات الملايين من العمالة غير المنتظمة إلى دائرة الفقر.

لكن الآن تظهر مراجعة لـ”رويترز” استندت فيها لبيانات حكومية، أنه تم رصد أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس في الأسابيع الثلاثة السابقة لقرار رفع إجراءات العزل العام، وأن العدد تضاعف لأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة التالية.

ويقول خبراء إنه ينبغي إعادة فرض إجراءات من شأنها أن تحد من الحالات، مثل فرض قيود على التجمعات الدينية ومناطق التسوق المزدحمة والتأكيد على قواعد التباعد الاجتماعي، فيما يدق بعض الأطباء ناقوس الخطر.