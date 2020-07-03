كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، بأن المنظمة تنتظر ظهو النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في إطار "تجربة التضامن"، خلال الأسبوعين القادمين.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة مايك رايان: إنه "سيكون من غير الحكيم توقع موعد يكون فيه لقاح كورونا جاهزا للتوزيع بمكيات كبيرة"، مضيفأً أنه "من الممكن أن تظهر فعالية أحد اللقاحات المرشحة مع نهاية هذه السنة، ولكن التحدي الحقيقي هو متى سيتم إنتاجه بالكميات الكافية".

وتجربة "التضامن" هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع لمرض "كوفيد-19"، وتقوم التجربة على مقارنة أربعة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة.