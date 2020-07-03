كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال "قريشي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت "إيجابية"، موضحاً أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.

وبعد ظهر اليوم، قال عبر حسابه على "تويتر": "شعرت بحمى طفيفة وعزلت نفسي في المنزل على الفور. لقد ظهرت الفحوصات إيجابية لـ "كوفيد -19". وبفضل الله ، أشعر بالقوة والنشاط. سأستمر في أداء واجباتي من المنزل"، مطالبا بالدعوة له خلال الصلوات.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حتى بيانات الثاني من يوليو 217809 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 4473 حالة وفاة.

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