كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، أنها سجلت 2312 إصابة و102 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة العراقية: أنها "فحصت 12176 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 579861 نموذجا".

وأضافت "تم تسجيل 1688 حالة شفاء خلال ذات المدة"، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات وصل إلى 56020 إصابة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 29600 حالة، بينما بلغت الوفيات 2262 حالة.