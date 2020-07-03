نشرة إنذارية.. موجة حر شديد و48 درجة مرتقبة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة

كشفت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة اليوم الجمعة أن موجة من الحرارة ستعرفها عدد من أقاليم وعمالات المملكة، خلال الأيام الأربعة المقبلة، و ستصل في أقصاها إلى 48 درجة.

الأحد والإثنين 4 و5 يوليوز: الحرارة بين 39 و42 درجة

وكشفت مديرية لاأرصاد الجوية في نشرة من المستوى البرتقالي، أن درجات الحرارة يوم السبت والأحد ستتراوح بين 42 و46 بعمالات وأقاليم آسا الزاك، والراشيدية، السمارة طاطا، تارودانت، زاكورة، أوسرد، بوجدور، ووادي الذهب، فيما ستتراوح بين 39 و42 درجة في أقاليم وعمالات: أكادير إداوتنان، بني ملال تازة، بولمان، مولاي يعقوب، صفرو، فاس، الخميسات، قلعة السراغنة، الصويرة، تواونات، الفقيه بن صالح، كلميم، غرسيف، جرادة، خنيفرة، وزان، العرائش، مكناس، سيدي قاسم، خريبكة، مراكش، الرحامنة، وسطات.

أيام الإثنين والثلاثاء: درجات حرارة تصل إلى 48 دجرة

أما أيام الإثنين والثلاثاء المقبلين بين 45 و48 بعمالات وأقاليم تارودانت، أكادير إداتنان، إنزكان، أيت لول، شتوكة أيت باها، تزنيت بوجدور السمارة وادي الذهب أوسرد أسا الزاغ، كلميم طاطا، شيشاوة، آسفي، سيدي بنور، الرحامنة، اليوسفية، مراكش، الفيه بن صالح، قلعة السراغنة، سطات، الخميسات، سيدي سليمان، وسيدي قاسم. فيما ستتراوح بين 40 و45 درجة بكل من : بنسليمان، النواصر، برشيد، الجديدة، مديونة، الصخيرات، تمارة، سلا، القنيطرة، العرائش، مكناس، فاس، تاونات، وزان، خريبكة، الحاجب، خنيفرة، صفرو، بني ملال، أزيلال، تازة، مولاي يعقوب، زاكورة الصويرة سيدي غفني وطان طان