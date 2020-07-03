بإشراف الوساطة الإفريقية؛ السودان يعلن استئناف مفاوضات سد "النهضة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن السودان، مساء اليوم الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد "النهضة"، بينه وبين مصر وإثيوبيا، بوساطةٍ إفريقية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، دون أن يوضح مستوى تمثيل الدول الثلاث في المفاوضات التي ستُستأنف عبر تقنية الفيديو، وتحت إشراف الوساطة الإفريقية، برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد القاري.

ووفق البيان، تلقى رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، رسالة من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، حول الاجتماع الأخير، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقال رامافوزا، وفق البيان، إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف".

وأعرب رامافوزا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أي إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات، كما أعرب عن أمله أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي، إلى حل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وجاء في الرسالة، بحسب البيان، أن "الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا".

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وأعلنت إثيوبيا، في حزيران/ يونيو الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في تموز/ يوليو الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

وعقِب قمة إفريقية مصغرة، يوم الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

والأربعاء الماضي، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات "مرنة جدا" في مفاوضات لجنة الخبراء، فيما أعلن السودان، أمس الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن "سد النهضة" الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.