الجمعة 3 يوليه 2020

صورة أرشيفية

رسلت دولة الإمارات العربية المتّحدة، الخميس، طائرة شحن محمّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى العاصمة البيروفية ليما وذلك لمساعدة السلطات الصحيّة هناك على مواجهة جائحة كورونا التي تسجّل حالة من التفشي الخطير في عدد من دول أميركا الجنوبية.

وتضمّنت الشحنة خمسة أطنان من المواد والمعدّات اللاّزمة لعمل نحو خمسة آلاف من العاملين في المجال الطبي ببيرو.

وجاء إرسال الشحنة الجديدة أياما بعد اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تطرّقا خلاله إلى مستجدات جائحة كورونا على المستوى العالمي، وسبل مجابهتها بشكل تضامني إنساني في ضوء مبادئ الأخوّة الإنسانية، حيث أثنى البابا على المساعدة الإماراتية لشعوب الأمازون في جمهورية بيرو عبر جسر جوي أقامته الإمارات في وقت سابق لنقل أربعين طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى المتضررين في تلك المناطق.

وعن مساعدة الإمارات لبيرو قال جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما “إن إرسال طائرة المساعدات الطبية المرسلة إلى ليما، هو دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكافة أنحاء العالم، إيمانا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأننا نعيش في عالم واحد يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكانياته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث”.

وأضاف متحدّثا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” “إن مساعدات دولة الإمارات للسلطات البيروفية تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البنّاء والتوافق على كافة الأصعدة، كما تأتي في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لمد يد العون للشعب البيروفي الصديق من خلال المساهمة في دعم كافة العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة”.

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وتواصل دولة الإمارات منذ أشهر حملة واسعة النطاق لإمداد العشرات من الدول عبر مختلف مناطق العالم بالمساعدات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا حيث بلغ ما قدّمته من مساعدات لحوالي سبعين دولة ألف طنّ من الأدوية ومعدّات التحليل والوقاية.

الإمارات تكثّف مساعداتها الطبية لأميركا الجنوبية

رسلت دولة الإمارات العربية المتّحدة، الخميس، طائرة شحن محمّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى العاصمة البيروفية ليما وذلك لمساعدة السلطات الصحيّة هناك على مواجهة جائحة كورونا التي تسجّل حالة من التفشي الخطير في عدد من دول أميركا الجنوبية.

وتضمّنت الشحنة خمسة أطنان من المواد والمعدّات اللاّزمة لعمل نحو خمسة آلاف من العاملين في المجال الطبي ببيرو.

وجاء إرسال الشحنة الجديدة أياما بعد اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تطرّقا خلاله إلى مستجدات جائحة كورونا على المستوى العالمي، وسبل مجابهتها بشكل تضامني إنساني في ضوء مبادئ الأخوّة الإنسانية، حيث أثنى البابا على المساعدة الإماراتية لشعوب الأمازون في جمهورية بيرو عبر جسر جوي أقامته الإمارات في وقت سابق لنقل أربعين طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى المتضررين في تلك المناطق.

وعن مساعدة الإمارات لبيرو قال جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما “إن إرسال طائرة المساعدات الطبية المرسلة إلى ليما، هو دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكافة أنحاء العالم، إيمانا من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأننا نعيش في عالم واحد يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكانياته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث”.

وأضاف متحدّثا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” “إن مساعدات دولة الإمارات للسلطات البيروفية تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البنّاء والتوافق على كافة الأصعدة، كما تأتي في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لمد يد العون للشعب البيروفي الصديق من خلال المساهمة في دعم كافة العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة”.

وتواصل دولة الإمارات منذ أشهر حملة واسعة النطاق لإمداد العشرات من الدول عبر مختلف مناطق العالم بالمساعدات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا حيث بلغ ما قدّمته من مساعدات لحوالي سبعين دولة ألف طنّ من الأدوية ومعدّات التحليل والوقاية.