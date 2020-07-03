اخبار العالم

باكستان.. مصرع 20 شخصاً إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع 20 شخصاً إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب والان نبدء بالتفاصيل

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ثمانية بجروح جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب اليوم في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحافلة اصطدمت بالقطار أثناء تجاوزها لتقاطع سكة حديدية بالقرب من مدينة شيخوبورا.

Advertisements

وأضاف قائد الشرطة المحلية غازي صلاح الدين أن موظفي إدارة سكك الحديد قد أغلقوا تقاطع السكة الحديدية قبيل مرور القطار بدقائق حسب الإجراء المعمول به، ولكن سائق الحافلة تجاهل الحاجز وبادر بتجاوز التقاطع بدلاً من الانتظار مما أدى إلى اصطدام الحافلة بالقطار.

وهرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب.

وأمر وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان.. مصرع 20 شخصاً إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا