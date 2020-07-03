مصر: انتهاكات تركيا للأراضي العراقية "استفزازية"

أدانت مصر، اليوم الجمعة، استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية، موضحة أنه تعمل ذلك متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، واعتبرتها أعمالا "استفزازية".

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع العراق شعبا وحكومة في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلًا وقولًا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.

وقصفت طائرات تركية، في وقت سابق الجمعة، منطقتين في محافظة دهوك العراقية بإقليم كردستان.

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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن عمليات تركيا العسكرية على أراضينا تقوض جهود القضاء على الإرهاب وترفع مستوى التوتر بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي مرتين وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على إثر تلك العمليات.

ودعت الرئاسة العراقية، في بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة وخرقها للأجواء التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وأمس الخميس، قال الصحاف إن كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من "انتهاكات للسيادة"، في إشارة للعمليات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت سابقاً أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.