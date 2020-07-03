الإمارات ترسل 5 أطنان من المساعدات الطبية إلى بيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس طائرة مساعدات عاجلة إلى بيرو على متنها 5 أطنان من المساعدات اللازمة، لتعزيز جهود نحو 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد.



وقال جاسم سيف الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ليما، «إن إرسال طائرة المساعدات الطبية إلى بيرو، دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكافة أنحاء العالم، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأننا نعيش في عالم واحد يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكانياته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث».

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علاقات متينة

وأضاف أن مساعدات دولة الإمارات إلى بيرو تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على كافة الأصعدة، كما تأتي في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لمد يد العون لأبناء شعبها الصديق من خلال المساهمة في دعم كافة العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة.

1000

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1000 طن من المساعدات إلى أكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.