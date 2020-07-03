- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «سيتي بنك»: إجراءات الإمارات لاحتواء «كوفيد 19» فعالة وناجحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020
وصف ديفيد ليفينغستون الرئيس التنفيذي لـ«سيتي بنك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الإجراءات المالية والصحية التي قامت بها الإمارات لاحتواء أزمة «كوفيد 19» بأنها فعالة ونجحت في تخفيف آثار انتشار الجائحة، مشيراً إلى أن استمرار سياسة جهود تنويع مصادر الدخل التي أطلقتها الإمارات من جهة وانخفاض تكلفة إنتاج النفط من جهة أخرى يساهمان كثيراً في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وأضاف - خلال قمة سيتي بنك الإعلامية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - أن البنك لن يكون «أكثر حذراً» بخصوص حجم التمويل المتاح لدول الخليج، مشيراً إلى أن دول المنطقة عموماً ستكون قادرة على الاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية من النفط عند معدل 40 دولاراً للبرميل. وأوضح أن البنك قام بتخصيص 800 مليون دولار لدعم تمويل التجارة في الأسواق الناشئة وتخفيف آثار «كوفيد 19».
وشدد على أن الإمارات والشرق الأوسط عموماً نجحا في فرض الإجراءات الاحترازية بشكل مبكر نسبياً بالمقارنة مع باقي الدول، ولكن من الصعب حالياً التنبؤ بشكل التعافي الذي سيأخذه الاقتصاد، لافتاً إلى أن رقمنة المزيد من الخدمات المصرفية سيدعم نمو الأنشطة التمويلية في القطاع المصرفي ونتوقع أن تفتح الأزمة المزيد من فرص الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي في المنطقة.
ولفت إلى أن نظرة البنك لتمويل التجارة العالمية تبقى إيجابية. وقال: «كوفيد 19» لن يساعد أنشطة تمويل التجارة العالمية عموماً في حين أن اتفاقيات التجارة الحرة والبينية ستدعم استمرار التجارة بين الدول وستعتمد التجارة العالمية في المرحلة المقبلة على تفاصيل كل صفقة على حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر «سيتي بنك»: إجراءات الإمارات لاحتواء «كوفيد 19» فعالة وناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.