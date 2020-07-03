«سيتي بنك»: إجراءات الإمارات لاحتواء «كوفيد 19» فعالة وناجحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

وصف ديفيد ليفينغستون الرئيس التنفيذي لـ«سيتي بنك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الإجراءات المالية والصحية التي قامت بها الإمارات لاحتواء أزمة «كوفيد 19» بأنها فعالة ونجحت في تخفيف آثار انتشار الجائحة، مشيراً إلى أن استمرار سياسة جهود تنويع مصادر الدخل التي أطلقتها الإمارات من جهة وانخفاض تكلفة إنتاج النفط من جهة أخرى يساهمان كثيراً في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.

Advertisements

وأضاف - خلال قمة سيتي بنك الإعلامية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - أن البنك لن يكون «أكثر حذراً» بخصوص حجم التمويل المتاح لدول الخليج، مشيراً إلى أن دول المنطقة عموماً ستكون قادرة على الاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية من النفط عند معدل 40 دولاراً للبرميل. وأوضح أن البنك قام بتخصيص 800 مليون دولار لدعم تمويل التجارة في الأسواق الناشئة وتخفيف آثار «كوفيد 19».

وشدد على أن الإمارات والشرق الأوسط عموماً نجحا في فرض الإجراءات الاحترازية بشكل مبكر نسبياً بالمقارنة مع باقي الدول، ولكن من الصعب حالياً التنبؤ بشكل التعافي الذي سيأخذه الاقتصاد، لافتاً إلى أن رقمنة المزيد من الخدمات المصرفية سيدعم نمو الأنشطة التمويلية في القطاع المصرفي ونتوقع أن تفتح الأزمة المزيد من فرص الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي في المنطقة.

ولفت إلى أن نظرة البنك لتمويل التجارة العالمية تبقى إيجابية. وقال: «كوفيد 19» لن يساعد أنشطة تمويل التجارة العالمية عموماً في حين أن اتفاقيات التجارة الحرة والبينية ستدعم استمرار التجارة بين الدول وستعتمد التجارة العالمية في المرحلة المقبلة على تفاصيل كل صفقة على حدة.