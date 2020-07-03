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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 42 توصية لتخفيف تبعات «كورونا» في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020
قدمت «لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية»، 17 مقترحاً، و25 توصية ل12 جهة ومؤسسة رسمية في دولة الإمارات؛ لتدارس سبل التخفيف من تبعات وتداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ «covid-19» على الأعمال والأفراد، وإيجاد توازن بين التحدي الصحي للأزمة والتحدي الاقتصادي.
وتشكلت اللجنة المنبثقة على هامش منتدى الإمارات الاقتصادي 2019 بموجب قرار وزاري، برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية خبراء اقتصاديين وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع؛ حيث تقوم بعمل الدراسات والأبحاث المشتركة، وتقديم المشورة والدعم لمتخذي القرار حول القضايا الاقتصادية، وعمل جلسات عصف ذهني؛ للخروج بحلول مبتكرة قابلة للتطبيق حول التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وتشمل الجهات والمؤسسات الرسمية المستهدفة من عرض قائمة التوصيات والمقترحات على طاولة النقاش أمام المسؤولين لديها: وزارة الاقتصاد، دوائر التنمية الاقتصادية، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مصرف الإمارات المركزي، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة تنظيم الاتصالات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، اتحاد الغرف الإماراتية، بريد الإمارات.
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