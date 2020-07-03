شكرا لقرائتكم مشاهد رائعة لاستيلاء الحيوانات والنباتات على الأماكن العامة خلال كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser غيروا ملامح الطبيعة خلال 3 أشهر.. مشاهد رائعة لاستيلاء الحيوانات والنباتات على الأماكن العامة والشوارع والميادين حول العالم بعد اختفاء الإنسان جراء إغلاق كورونا

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