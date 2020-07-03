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بسبب تغير درجات الحرارة وارتفاع مياه المحيطات.. دراسة بيئية مثيرة تتحدث عن انقراض الأسماك من البحار وخاصة أسماك ألاسكا بولوك والسلمون والتونة والباركودا
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