شكرا لقرائتكم الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser طهران ما زالت ترفض السماح بالوصول إلى موقعين نوويين يشتبه فيهما.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به

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