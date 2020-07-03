صور.. محافظ البحيرة يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى كوم حمادة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى كوم حمادة الجديد المقام على مساحة إجمالية 12 ألف متر مربع، بتكلفة 800 مليون جنيهًا.
تبلغ مساحة المبانى 3100 متر مربع ويتكون المستشفى من دور أرضي و٥ أدوار علوية بطاقة ٢٦٢ سريرًا، و٧ غرف عمليات و٢٠ سرير عناية مركزة، و٣١ حضَّانة، و٣٩ ماكينة للغسيل الكلوي.
ويشمل الدور الأرضي أقسام الطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ وغازات طبية، ويضم الدور الأول قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني إقامة جراحات اليوم الواحد، وقسم المناظير وقسم المعامل وبنك الدم وإدارة المستشفى وغرفة الاجتماعات.
ويضم الدور الثالث غرف إقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف إقامة للمرضى وغرف إقامة للأطباء وغرف إقامة للتمريض، بينما يضم الدور الخامس قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الأطفال المبتسرين.
وأكد المحافظ أن مستشفى كوم حمادة الجديد يقدم الخدمة الطبية لنحو نصف مليون مواطن بمركز كوم حمادة، ويُعد صرحًا طبيًا عملاقًا تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني المركز.
رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة.
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