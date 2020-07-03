محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: انخفضت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبينها الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي. وهبط سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.79 جنيه للشراء و52.54 جنيه للبيع مقابل 49.89 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع الخميس الماضي. وانخفض سعر الريال السعودي قرشا، ليسجل 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك. Advertisements كما تراجع سعر شراء الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع. وانخفض سعر الريال القطري قرشين إلى 4.23 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الأردني أمس الخميس 22.35 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع، والدينار البحريني 41.52 جنيه للشراء و42.89 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال العماني، أمس الخميس، 40.79 جنيه للشراء و42 جنيها للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الدرهم الإماراتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.