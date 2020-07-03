مدير مستشفى النجيلة: استقبال جميع المرضى بداية من السبت بعد إنهاء العزل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد أبوطالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، إنه تم إنهاء أعمال التعقيم والتطهير العميق؛ استعدادًا لاستقبال المرضى ابتداء من غد السبت وإجراء الكشوفات الطبية في جميع التخصصات، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة.

وأضاف أبوطالب، في بيان، الجمعة، أن المستشفى أصبح آمنا تماما بعد التعقيم العميق الذي استمر يوميا على مدار أسبوع كامل، منذ إنهاء العمل به كمستشفى عزل وعودته كمستشفى يستكمل مسيرته السابقة باستقبال الحالات المرضية والعمل بكل الطاقة لخدمة المرضى.

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وأشار إلى أنه بداية من غد السبت، ستتوفر كافة التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل.

ولفت "أبوطالب" إلى أن مستشفى النجيلة يخدم مدن مطروح الغربية النجيلة وبراني والسلوم وكان يستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبي، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة خاصة في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفي جراحة المناظير والأورام والتجميل.

وقال إن المستشفى يقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، كما أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة لتخفيف معاناة السفر على الأهالي بمطروح، مشيرا أن المستشفى تستقبل جميع حالات التأمين الصحي ونفقة الدولة ونفقة المحافظة وحالات الطوارئ بالمجان.