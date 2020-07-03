منظمة الصحة: الإصابات غير المكتشفة بكورونا في أفريقيا ليست كثيرة

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في أفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.

وقالت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي ”نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات“ مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.

وأفاد تقدير لرويترز يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة بأن أفريقيا سجلت 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضا.