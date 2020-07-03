قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس كورونا في أفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.
وقالت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي ”نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات“ مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.
وأفاد تقدير لرويترز يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة بأن أفريقيا سجلت 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضا.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة: الإصابات غير المكتشفة بكورونا في أفريقيا ليست كثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.