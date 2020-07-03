وفاة ثاني مسئول عراقي بكورونا في أقل من 24 ساعة

أكد مصدر بوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، وفاة مدير عمليات صحة واسط، زيد الموسوي، جراء إصابته بفيروس كورونا، ليكون ثاني مسؤول عراقي يقضي نحبه بهذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتوفى اليوم أيضًا مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأخيرًا توفى مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بالفيروس.

كما توفى مدرب نادي القوة الجوية العراقي، اللاعب الدولي السابق، علي هادي، واللاعب الدولي السابق، أحمد راضي، في 21 يونيو الماضي، ومدير الشؤون الهندسية في ديوان محافظة ديالى علي فهد التميمي بالفيروس، وتوفي الرائد حميد عبد المجيد الطائي في قاعدة جوية بمطار بغداد الدولي في 9 يونيو الماضي، وقتل الفيروس أيضا العميد في شرطة الطاقة، ردام محمد ويس،

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في الثالث من الشهر ذاته.

وفي التاسع من أبريل الماضي، نعت رئاسة أركان الجيش العراقي، العميد محمد مهدي الحمداني، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته لزوجته خلال علاجها في تركيا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية، أعلنت في 4 يونيو الماضي، وفاة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وحتى الآن وصل مجموع الإصابات في عموم العراق إلى 53708، منها 27912 حالة شفاء، و2160 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية.