الرئيس التركي: وفاة شخصين جراء انفجار مصنع الألعاب النارية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوفاة شخصين، وإصابة 74 آخرين من بين 189 موظفًا يعملون بمصنع الألعاب النارية الذي شهد انفجارًا صباح اليوم الجمعة في صقاريا شمال غربيالبلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء تصريح أردوغان بعد أن ذكر والي صقاريا عبر "تويتر" في وقت سابق اليوم، استنادًاإلى المعلومات الأولية، أن الانفجار أدى إلى إصابة 41 شخصًا دون أن يسفر عن خسائر في الأرواح.
وأكدت السلطات أنها استنفرت كل إمكاناتها لمواجهة آثار الانفجار، وأن 85 سيارة إسعاف ومروحيتين، و11 فريقًا طبيًا يشاركون بعمليات الإنقاذ في موقع الحادث.
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