أكدت وزارة النقل التونسية في بيان، اليوم الجمعة، أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية وحاصلة على وثائق السلامة القانونية من سلطات البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء بيان الوزارة التونسية ردا على خبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء بحسب مذكرة تفاهم باريس PARIS-MoU لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء.
وأكدت الوزارة أن السفن التجارية
وشددت على أن السفن التجارية التونسية تخضع للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنعة للمحركات ومعدات الملاحة وأجهزة التحكم والمراقبة.
ولفتت وزارة النقل التونسية، إلىأن تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، يرتكز على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرك يتم تبديله بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوز عمرها 20 عاما، باستثناء سفينة TANIT.
وأكدت الوزارة أنها بهدف تدارك هذا الوضع، فقد أعدت برنامجا يتمثل بالمتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري إلى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتقيد بمطابقة قواعد السلامة وتدعيم القدرات البشرية، وتنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر " النقل" التونسية تعلق على تصنيف الأسطول التجاري ضمن اللائحة السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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