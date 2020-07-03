رسمياً.. اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري

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وفي ديسمبر الماضي، عيّن الرئيس عبد المجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالإنابة، بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وكان شنقريحة يقود آنذاك القوات البرية في الجزائر، وشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.

وفي أول كلمة له عقب تعيينه بالإنابة، قال شنقريحة إن الجيش “سيبقى مجندا في خدمة الوطن، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال”.

وأضاف أن الجيش الجزائري “سيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية”.

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يشار إلى أن الفريق أحمد قايد صالح توفي فجأة نتيجة أزمة قلبية، يوم 23 ديسمبر، عن 79 عاما.

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن شنقريحة قوله: “لقد اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف”.

وأضاف أن “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها من دون أن تراق قطرة دم واحدة”.

ومضي يقول في كملته: “علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية”.