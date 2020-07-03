كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: التعديلات الدستورية الروسية تدخل حيز التنفيذ 4 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن التعديلات التي أدخلت على الدستور الروسي، بما في ذلك تعديل يمكن أن يمهد الطريق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحكم البلاد حتى عام 2036، ستدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو.

أيد الناخبون بأغلبية ساحقة التعديلات، التي تمت الموافقة عليها بعد أسبوع من التصويت على الصعيد الوطني انتهى يوم الأربعاء، مع ما يقرب من 78 ٪ من الناس أدلوا بأصواتهم لصالحها، كما أوردت وكالة "رويترز".

أشاد الكرملين بالتصويت باعتباره انتصارًا، في حين انتقده النقاد على أنه غير قانوني وغير شرعي. وقالت مجموعة مراقبة مستقلة، إن التصويت معيب بشدة.

وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى تعديلًا يمنح الرؤساء الروس السابقين حصانة تلقائية من الملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى إصلاحات تكرس الإشارة إلى "الإيمان بالله" وبيان حول الزواج كونه مجرد اتحاد لرجل وامرأة.