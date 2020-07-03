كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا.. "الصحة" ترصد إصابات جديدة بوباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 328 حالة.

وأشارت الصحة السورية إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 10، وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 123.