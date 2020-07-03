كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 19 من الحجاج السيخ في باكستان عندما اصطدم قطار بشاحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 19 حاجًا من الأقلية الباكستانية السيخ مصرعهم عندما اصطدم قطار بسيارة نقل صغيرة في شرق باكستان، اليوم الجمعة، حسبما أعلن مسؤولين.

ووفقًا للشرطة، فإن الضحايا، ومن بينهم طفلان، جميعهم من سكان مدينة بيشاور الباكستانية الغربية، موطن معظم السيخ الباكستانيين البالغ عددهم نحو 40 ألف، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال قوراتولين، مسؤول العلاقات العامة بالسكك الحديدية الباكستانية، لـ"رويترز"، إن الحادث وقع في معبر للسكك الحديدية غير مزود بالعمال بالقرب من مدينة شيخوبورا في أكبر مقاطعة في باكستان، البنجاب.

وقال ضابط شرطة المنطقة غازي صلاح الدين لـ"رويترز": "التحقيقات جارية لمعرفة الإهمال وراءها."

وقالت السكك الحديدية الباكستانية أيضًا، إنه تم إجراء تحقيق.

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وقتل 19 شخصًا كانوا جميع الركاب جالسين في الشاحنة، متجهين من بلدة نانكانا صاحب إلى فاروق آباد - كلا الموقعين يوقرهما أتباع السيخية.

يقدس السيخ نانكانا صاحب، الواقعة بالقرب من مدينة لاهور الباكستانية الشرقية، التي تحد الهند، حيث بدأ دينهم وحيث ولد مؤسس السيخية، جورو ناناك، عام 1469.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن فزعه من الحادث في رسالة على "تويتر".

كرئيس للوزراء، أشرف "خان" على بناء معبر حدودي خاص، يسمى "ممر كارتاربور"، مما يسمح للسيخ من الهند بزيارة الأماكن المقدسة في باكستان، على الرغم من استمرار العلاقات العدائية بين البلدين.

وقال خان أيضا، إنه سيتم مراجعة سلامة السكك الحديدية الباكستانية. شهدت السكك الحديدية الباكستانية عددًا من الحوادث على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الاصطدامات المتكررة بين المركبات والقطارات.

وفي العام الماضي قتل حريق في حجرة قطار أكثر من 70 راكبا.