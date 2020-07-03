كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" يوقع على مرسوم بإدخال تعديلات على دستور روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا يأذن بإدخال تغييرات على دستور روسيا، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت أنه لم يفعل ذلك إلا لأن هذه التعديلات كانت مدعومة من قبل غالبية المواطنين الروس. وأوضح الكرملين أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو.

مرت التعديلات بغرفتي البرلمان الروسي في 11 مارس، لكن الرئيس أصر على أنه لن يوقع عليها إلا إذا دعمها الشعب الروسي. بعد التأجيل الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، تم إجراء استفتاء على التغييرات في القانون الأساسي للبلاد في الفترة بين 25 يونيو و 1 يوليو، وتم تمديد التصويت إلى ما يقرب من أسبوع لمنع الاكتظاظ في مراكز الاقتراع والحفاظ على البعد الاجتماعي المناسب، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

تعمل مجموعة التعديلات على إدخال تغييرات على بعض جوانب دستور عام 1993، والتي تمت صياغتها تحت تأثير شديد من الدول الغربية التي كانت تسعى للتأثير على النظام السياسي للبلاد بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

في حين أن وسائل الإعلام الغربية السائدة سلطت الضوء في الغالب على التعديل الذي يمنح الرئيس فلاديمير بوتين فرصة للترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء الولاية الحالية في عام 2024، إلا أنهم فشلوا في الغالب في ذكر الإضافات الهامة الأخرى للقانون الأساسي.

Advertisements

على وجه التحديد، يقدم الدستور الجديد متطلبات أكثر صرامة للمرشحين الرئاسيين المستقبليين، مثل العيش في روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل، بينما يقصرهم بشدة على فترتين دون القدرة على الترشح مرة أخرى في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، غيرت التعديلات عملية تشكيل الحكومة الروسية، حيث نقلت المزيد من السلطة من الرئيس إلى الهيئة التشريعية. الآن على معظم الوزراء أن يحصلوا على موافقة مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب، على عكس موافقة الرئيس. وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والعدل والداخلية والطوارئ هم الوحيدون المستثنون من هذه القاعدة.

في المقابل، حصل الرئيس على مزيد من السلطات في تعيين وعزل المدعين ونوابهم وقضاة المحكمة الدستورية. سيتم نقل جزء من سلطات الرئيس إلى هيئة جديدة تسمى مجلس الدولة والتي ستنسق عمل الفروع الثلاثة للحكومة وتحدد السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.