كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتهام أول شخص في هونج كونج بالتحريض على الانفصال والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت الشرطة في هونج كونج أول شخص بالتحريض على الانفصال والإرهاب بموجب قانون الأمن الجديد، حيث أنه حمل لافتة تقول "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا" وهو يقود دراجة نارية إلى الشرطة خلال مظاهرة هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة، إن الرجل البالغ من العمر 23 عامًا المتهم بموجب القانون اصطدم بعدة ضباط في الاحتجاج غير المصرح به يوم الاربعاء مما أدى إلى إصابة بعضهم. وقالت وسائل الإعلام، إنه اعتقل في البداية بسبب قيادته الخطرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تأتي الاتهامات الموجهة إليه، كما هو موضح في وثيقة محكمة، اليوم الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان حكومة المدينة شعار الاحتجاج "حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا"، عن الانفصال أو التخريب بموجب القانون الجديد.

فرضت بكين قانون الأمن القومى على هونج كونج فى وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد أسابيع من عدم اليقين، دفع المدينة الأكثر حرية في الصين وواحدة من أكثر المراكز المالية اللامعة في العالم إلى مسار أكثر استبدادية.

يعاقب القانون على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية بالسجن مدى الحياة لكن منتقدين يقولون، إنها تهدف إلى القضاء على المعارضة وإنهاء حملة طويلة الأمد من أجل ديمقراطية أكبر في المدينة.

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت، أن السائق يضرب عدة ضباط بدراجته النارية في شارع ضيق، قبل أن يسقط ويقبض عليه.

تظهر صرخة الاحتشاد على لافتات في معظم التجمعات، وتطبع على القمصان والإكسسوارات، وتكتب على ورق ملاحظات على الجدران عبر المدينة التي تحكمها الصين.

سيزيد حكم الحكومة على الشعار من المخاوف بشأن قمع حريات مركز التمويل العالمي.

تبنى البرلمان الصيني قانون الأمن ردًا على احتجاجات العام الماضي التي أثارتها مخاوف من أن بكين كانت تخنق الحريات، التي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامان" المتفق عليها عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. بكين تنفي الاتهام .

وقالت السلطات في بكين وهونج كونج، مرارًا، إن التشريع يستهدف بعض "مثيري الشغب" ولن يؤثر على الحقوق والحريات التي تدعم دور المدينة كمركز مالي.

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى نددت بالتشريع الجديد وقالت الأمم المتحدة، إنها تخشى من أن يحد من مساحة المجتمع المدني ويؤدي إلى محاكمة النشطاء.