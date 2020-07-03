كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لافروف: استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، عن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، والتي تقوم بمهامها مؤقتا من تونس.

وقال لافروف، في اجتماع مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في موسكو، "أود أن أختتم ملاحظاتي الافتتاحية بحقيقة أننا قررنا استئناف أنشطة السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيقودها القائم بالأعمال جامشيد بولتايف، الموجود هنا نحن نقدمه لك".

وأضاف وزير الخارجية الروسية: "ستكون إدارة السفارة الروسية من تونس مؤقتا، لكن أؤكد أن وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع أنحاء ليبيا".

Advertisements

وأكد: "روسيا أكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم".

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب وصوله إلى موسكو، برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة موسكو، برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.

وتدعو روسيا الأطراف المتنازعة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للخلافات وقد استضافت في مطلع العام طرفي النزاع، المشير حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ولكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق.