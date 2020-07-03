بعد إجراء أول اختبار.. مترشحون للباكالوريا: “تخوفنا بداية لكن الامتحان كان سهلا ونترقب النتائج”

عبر عدد من تلامذة الشعب الأدبية في مدينة تمارة عن ارتياحهم للأجواء، التي مرت فيها امتحانات الباكالوريا، التي اجتازوا أول اختباراتها، صباح اليوم الجمعة، في ظروف خاصة فرضتها جائحة كورونا.

وفي تصريحات “لليوم 24″، أكد عدد من هؤلاء أن الامتحانات كانت، عموما، في المتناول، وأن الأسئلة، التي اختبروا فيها لم تكن صعبة.

وتم توزيع التلاميذ المترشحين للامتحانات على عدد من المراكز في مدينة تمارة، بينها القاعة الرياضية المغطاة لخضر الرداد، التي خصصت لاحتضان 103 تلاميذ، ينتمون إلى مؤسستين ثانويتين، إذ انطلقوا باجتياز مادة اللغة العربية.