معاودة ارتفاع الاصابات بكورنا في العراق.. الصحة تنشر الموقف الوبائي اليومي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " تم فحص (12176 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (579861)".

واضافت ان "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( 2312) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

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