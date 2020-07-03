معاودة ارتفاع الاصابات بكورنا في العراق.. الصحة تنشر الموقف الوبائي اليومي

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " تم فحص (12176 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (579861)".
واضافت ان "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ( 2312) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 241
مدينة الطب 40
النجف الأشرف 96
السليمانية 177
أربيل 73
دهوك 4
كربلاء 122
كركوك 76
ديالى 31
واسط 92
بابل 195
البصرة 221
ميسان 110
الديوانية 92
ذي قار 118
الأنبار 6
صلاح الدين 85
المثنى 48
- الشفاء: 1688 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 323
بغداد الكرخ 396
مدينة الطب 5
النجف 59
السليمانية 26
أربيل 56
دهوك 4
كركوك 48
كربلاء 162
ديالى 35
البصرة 158
ميسان 109
بابل 48
ذي قار 51
الديوانية 180
الأنبار 15
صلاح الدين 13
- الوفيات 102 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 13
النجف 1
السليمانية 8
أربيل 2
كربلاء 4
كركوك 6
ديالى 3
واسط 5
البصرة 9
ميسان 9
بابل 5
ذي قار 15
الأنبار 2
المثنى 1
صلاح الدين 4
مجموع الأصابات : 56020
مجموع حالات الشفاء : 29600
الراقدين الكلي: 24158
الراقدين في العناية المركزة: 338
مجموع الوفيات: 2262
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