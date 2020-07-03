مواجهات مسلحة داخل اكبر سوق في اربيل

اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، الجمعة، عن اصابة ثلاثة عناصر من الشرطة في مواجهات مسلحة مع مطلوبين داخل احد اكبر الاسواق بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية، ان "قوات الشرطة واثناء تنفيذها الواجب الرسمي للحفاظ على الامن في سوق القيصرية التي تعد من الاماكن المهمة جدا لاحتوائها ثروة طائلة للمواطنين خاضت وفي الساعة (2:30) فجر اليوم مواجهة مع متهمين احدهما يُدعى (ح.ل.ح) و الاخر (م.ف.ا) وهما من اصحاب السوابق، ما ادى الى اصابة ضابط ومنتسبين اثنين".

واضافت "المسلحين اطلقا نيران كثيفة عبر سلاحين احدهما نوع "كلاشينكوف 75" ومسدس نوع "طارق"، باتجاه قوات الشرطة ولكنها تمكنت من احكام القبض عليهما وضبط السلاحين والذخيرة والعجلة التي كانا يستقلانها"، مشيرا الى انه "تم ايداع المطلوبين بالحبس وفق المادة (405/31)".