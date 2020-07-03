الأمم المتحدة تعلن التفاوض لشراء عقار لمرضى كورونا في الدول الفقيرة

اعلنت مؤسسات تتعاون مع الأمم المتحدة، إن عملية شراء مبدئية لعقار ديكساميثازون الفعال في علاج مصابين بفيروس كورونا ستوفر العقار لما يصل لـ4.5 مليون شخص في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. وذكر بيان لمؤسسات ستقوم بعملية الشراء، أن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تتفاوض على عملية شراء مسبق بموجب اتفاق تقوده مؤسستا (يونيت-ايد) و(ويلكوم) الخيريتان في إطار خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة وصول العلاجات للمرضى حول العالم".



وقال فيليب دينوتون القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة يونيت-ايد، "نسعى بعملية الشراء المسبقة إلى ضمان عدالة حصول دول منخفضة ومتوسطة الدخل على علاج لكوفيد-19 بعقار ديكساميثازون الذي يمكنه إنقاذ أرواح وتجنب النقص الناتج عن معدلات الطلب المرتفعة من مناطق أخرى من العالم".



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