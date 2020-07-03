بالفيديو: لصّ يهدد مراسلة بالسكين مباشرة على الهواء

وأظهرت لقطات مصورة للحادثة المراسلة وهي تتحدث إلى الكاميرا من أمام جسر، ويظهر الرجل في الخلفية وهو يتجه نحوها، ثم يهددها بسكين.

وكانت ماسيدو تتحدث عن ارتفاع معدلات المياه في الشوارع نتيجة هطول الأمطار، وعندما اقترب الرجل نحوها لم تعلم أنه يضمر لها العداء فرحبت به، لكن سرعان ما هددها واختفت من أمام الكاميرا.



وقالت صحيفة نيويورك بوست الأميركية إنها تعرضت لعملية سرقة تحت تهديد السكين، وقد سلمت له بالفعل هاتفين، ولم تصب بأذى.