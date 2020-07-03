تطبيق Airbnb يضع معاييراً جديدة لمستخدميه بسبب كورونا

وأعلنت شركة استئجار الغرف والمنازل في مدونتها الخميس، أنها ستمنع المستخدمين الأقل من 25 عاما والذين لم يحصلوا على ثلاث مراجعات إيجابية من استئجار منزل كامل في مناطقهم.

لكن، سيظل بوسع هؤلاء المستخدمين استئجار غرف فندقية أو غرف في منازل خاصة، بالإضافة إلى أي مساحة خارج مناطقهم، بحسب تقرير موقع "بيزنس إنسايدر".



وأشارت "أير بي ان بي" إلى أن المستخدمين اليافعين الذين ليس لديهم مراجعات سلبية ولديهم أكثر من ثلاث مراجعة إيجابية، سيكون بمقدورهم الحجز دون وجود أي قيود.

وقال بيان الشركة إن السياسة الجديدة هدفها حماية سلامة المجتمع، خاصة في الوقت الحالي حيث يتفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بينما يصبح أكثر انتشارا في الأماكن المغلقة.

وكانت "أير بي ان بي" قد حذرت حفلات المنازل مع بداية هذا العام، إذ منعت إعلانات الحفلات التي حاول الضيوف الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما منعت الشركة إقامة الفعاليات الكبيرة داخل الأماكن الضيقة، مثل الشقق السكنية، فيما أعلنت الشركة عن خط هاتفي قريب حتى يبلغ الجيران عن مخاوفهم.