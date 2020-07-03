بيانان رسميان بشأن رواتب الموظفين

أعلن مصرفا الرافدين والرشيد، الجمعة، عن مباشرتهما بتوزيع رواتب الموظفين.



وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف".

واضاف ان "صرف الرواتب يكون عن طريق بطاقة الماستر كارد والدفع اليدوي".

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فيما اكد مصرف الرشيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "المباشرة بدفع رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي وصلت صكوك تمويل رواتبهم الى المصرف".

وتابع انه "بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد) استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب".