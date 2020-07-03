العمل تدعو البرلمان للاسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، مجلس النواب الى الاسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري.
واضاف انه "بالنظر لما تخلِّفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على الطفل، والأسرة، والمجتمع على حد سواء، وفي الوقت الذي تعبِّر فيه هيئة رعاية الطفولة عن أسفها، واستهجانها، وقلقها الشديد إزاء تنامي هذه الظاهرة، فإنها تكرر دعوتها ومطالبتها مجلس النواب العراقي بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الأسري لوضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية، والقوانين، والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها جمهورية العراق".
ودعا المكتب، الجهات المعنية كافة الى" وقفة جادة لبحث، ودراسة الأسباب التي أدَّت الى استفحال ظاهرة العنف في مجتمعنا والإسهام في إيجاد الحلول، والمعالجات للحد من آثارها السلبية الخطيرة".
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