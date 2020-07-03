منصف بلخياط يدخل مجال الاستثمار في ماء جافيل ومجلس المنافسة يرخص له

إلى جانب توسيع نشاطه بالاستثمار في الإعلام، رخص مجلس المنافسة، لدخول رجل الأعمال منصف بلخياط، إلى سوق إنتاج مادة ماء جافيل، بشرائه لكل حصص شركة “Fater Morocco”.

واتخذ مجلس المنافسة قراره بشأن الترخيص لشركة “Dislog food”، لمنصف بلخياط، بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة باقتنائها لجميع حصص شركة “Fater Morocco”، المتخصصة في إنتاج ماء جافيل، والمالكة لعلامة ” ACE”.

سوق ماء جافيل، حسب مجلس المنافسة، عرف نموا سنويا يعادل 3,3 في المائة، خلال الفترة، الممتدة بين عامي 2013 و2019، وبرقم معاملات وصل إلى 361 مليون درهم، مع تراجع طفيف قدر بحوالي 2,2 في المائة.

وقال مجلس المنافسة إن عملية التركيز هذه ليس من شأنها أن تخول لشركة بلخياط إمكانية تنويع عروضها من خلال توسيع لائحة المنتوجات، والعلامات، التي تملكها، بل إن الشركة، حسب قراره، سوف تستمر في مواجهة المنافسة الكبيرة من طرف فاعلين آخرين، يملكون علامات تجارية مطلوبة في السوق، والتي تمكنت من زيادة حصصها السوقية في السنين الأخيرة، وبالتالي فإن هذه العملية ليس بمقدورها أن تلغي الضغط التنافسي على سوق ماء جافيل.