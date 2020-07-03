الفنان محمد الريفي يعود إلى المغرب بعدما كان عالقا في مصر

عاد الفنان المغربي، محمد الريفي، إلى المغرب، بعدما كان عالقا رفقة وزوجته في مصر، بسبب إغلاق الحدود ضمن الاجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

وأعلن الريفي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ليلة أمس الخمس، عودته إلى المغرب، مباشرة بعد نزوله من طائرة رحلة استثنائية، رُحل ضمنها عدد من العالقين المغاربة في مصر.

وحاول الريفي العودة إلى المغرب، قبل شهر رمضان، لكن محاولاته باءت بالفشل، على الرغم من لجوئه إلى السفارة المغربية، التي كانت قد أخبرته أن ذلك مستحيل آنذاك.

ولا يزال عدد من الفنانين المغاربة عالقا خارج أرض الوطن، كيوسف أوزيلال في تركيا، وعبد الفتاح جوادي في فرنسا.