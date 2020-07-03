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فيديو: عبد الله آيت شريف
مع انطلاق امتحانات الباكالوريا، التي يجتازها تلاميذ شعب الآداب والعلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل، يرابط عدد من أمهات وآباء التلاميذ على مقربة من مراكز الامتحان، وقلوبهم مع أبنائهم، الممتحنين في أهم استحقاق يخوضونه في مسارهم الدراسي.
وفي مدينة تمارة، عبرت بعض أمهات التلاميذ، في تصريحات “لليوم 24″، عن أملهن في التوفيق لجميع الممتحنين، مؤكدات أن الظروف، التي عاشتها الأسر مع أبنائها كانت صعبة جدا في ظل جائحة كورونا، التي فرضت أجواء خاصة على امتحانات هذه السنة.
وتم توزيع التلاميذ المترشحين للامتحانات على عدد من المراكز، بينها القاعة الرياضية المغطاة لخضر الرداد، التي خصصت لاحتضان 103 تلاميذ، ينتمون إلى مؤسستين ثانويتين، إذ انطلقوا باجتياز مادتي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.
ويشرف على إجراء الامتحان في المركز المذكور طاقم إداري، وتربوي مكون من 40 فردا، بينهم 30 من الأساتذة، والأطر التربوية، و10 من الطاقم الإداري.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقب وأمل.. أمهات التلاميذ: الأزمة دازت قاسحة وولادنا تأثروا كثيرا.. ونتمنى لهم النجاح في امتحان الباكالوريا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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