ترقب وأمل.. أمهات التلاميذ: الأزمة دازت قاسحة وولادنا تأثروا كثيرا.. ونتمنى لهم النجاح في امتحان الباكالوريا – فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

مع انطلاق امتحانات الباكالوريا، التي يجتازها تلاميذ شعب الآداب والعلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل، يرابط عدد من أمهات وآباء التلاميذ على مقربة من مراكز الامتحان، وقلوبهم مع أبنائهم، الممتحنين في أهم استحقاق يخوضونه في مسارهم الدراسي.

وفي مدينة تمارة، عبرت بعض أمهات التلاميذ، في تصريحات “لليوم 24″، عن أملهن في التوفيق لجميع الممتحنين، مؤكدات أن الظروف، التي عاشتها الأسر مع أبنائها كانت صعبة جدا في ظل جائحة كورونا، التي فرضت أجواء خاصة على امتحانات هذه السنة.

Advertisements

وتم توزيع التلاميذ المترشحين للامتحانات على عدد من المراكز، بينها القاعة الرياضية المغطاة لخضر الرداد، التي خصصت لاحتضان 103 تلاميذ، ينتمون إلى مؤسستين ثانويتين، إذ انطلقوا باجتياز مادتي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.