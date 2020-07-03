غوارديولا عن لاعبي ليفربول: تناولوا الكثير من المشروبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بأداء فريقه بعد الفوز على بطل الدوري هذا الموسم، ليفربول، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة 32 من البريمييرليغ.

وقدم مانشستر سيتي أداء هجوميا مرعبا أمام البطل المتوج حديثا، فتفوق عليه أداء ونتيجة، ليثبت أنه قادم في الموسم المقبل لاستعادة اللقب الضائع.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة "لقد هزمنا الأبطال، فريق استثنائي، نحن نلعب بشجاعة وهم كذلك، أحب كل مباراة لفريقي، حاولنا لعب كرة القدم والقيام بالمخاطرة، ومواجهة أفضل فريق واجهته في حياتي يمارس الضغط العالي".

وأضاف "امتلكنا الشجاعة في اللعب بالمساحات الضيقة، إنه فوز مهم، رأيتهم (لاعبو ليفربول) في الممر الشرفي، ثم رأيت اللاعبين كيف يعملون في الملعب، وكم كانوا مركزين، لم يقولوا شكرا لأنهم كانوا في غاية التركيز".

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وحول ما إذا كان السبب وراء فوز السيتي بهذه النتيجة، هو احتفال ليفربول باللقب بطريقة مبالغ فيها، علق "لقد تناولوا الكثير من المشروبات هذا الأسبوع، لكن لم تكن هناك قطرة مشروب في دمائهم عندما وصولوا إلى هنا، ولهذا أمنح فريقي الكثير من الإشادة".

وفي تصريحات أخرى، خص غوارديولا لاعبه الشاب فيل فودين بالمديح، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ناصحا مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بضمه في المناسبات المقبلة.

وختم "كل المدربين يحبون العمل مع لاعبين جيدين، فيل واحد منهم، الفرق مع فيل هو سلوكه، لا يظهر بوجه عابس إطلاقا، ولا شكوى واحدة، أنا أكثر من راض عنه، غاريث ساوثغيت لديه موهبة مذهلة للمنتخب الوطني".