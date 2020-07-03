مدرب آرسنال: أوباميانغ يريد البقاء في الفريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، مايكل أرتيتا، أنه لا يجب على فريقه بيع أفضل لاعبيه، من أجل تمويل مشاريع التطوير، في خضم الكثير من الأنباء حول مستقبله.

وفي وقت سابق، قال بيير أوباميانغ الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران/يونيو 2021، إنه يمر بنقطة تحول في مسيرته الاحترافية، وإن قرار التمديد أو الرحيل سيكون في غاية الصعوبة.

وأوضح أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل أن يحل فريقه ضيفا على وولفرهامبتون غدًا السبت "لا يصح أن نضطر لبيع أفضل لاعب لدينا من أجل السعي للتعاقد مع لاعبين آخرين لتحسين فريقنا".

وأضاف "هذا مجرد رأيي، لكن بالنسبة لشعوري الحالي حول مستقبل أوباميانغ، أعتقد أنه يريد الاستمرار معنا والاستمرار في التطور ومساعدتنا على التحول لفريق أفضل".

ويحتل آرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا تزل أمامه فرصة للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.