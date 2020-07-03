القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، مايكل أرتيتا، أنه لا يجب على فريقه بيع أفضل لاعبيه، من أجل تمويل مشاريع التطوير، في خضم الكثير من الأنباء حول مستقبله.
وفي وقت سابق، قال بيير أوباميانغ الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران/يونيو 2021، إنه يمر بنقطة تحول في مسيرته الاحترافية، وإن قرار التمديد أو الرحيل سيكون في غاية الصعوبة.
وأوضح أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل أن يحل فريقه ضيفا على وولفرهامبتون غدًا السبت "لا يصح أن نضطر لبيع أفضل لاعب لدينا من أجل السعي للتعاقد مع لاعبين آخرين لتحسين فريقنا".
وأضاف "هذا مجرد رأيي، لكن بالنسبة لشعوري الحالي حول مستقبل أوباميانغ، أعتقد أنه يريد الاستمرار معنا والاستمرار في التطور ومساعدتنا على التحول لفريق أفضل".
ويحتل آرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا تزل أمامه فرصة للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب آرسنال: أوباميانغ يريد البقاء في الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.