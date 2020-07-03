باشرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، بإطلاق التمويل الخاص لرواتب الموظفين فيما يخص شهر حزيران. وأكدت مدير عام دائرة المحاسبة، بحسب الوكالة الرسمية، أنه "بتوجيه مباشر من وزير المالية علي علاوي باشرت دائرة المحاسبة اطلاق التمويل الخاص لرواتب شهر حزيران". وأشارت إلى أن "الدائرة باشرت ترويج معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الأربعاء الماضي المصادف 2020/7/1 وهي مستمرة بذلك لغاية إكمال جميع معاملات تمويل الرواتب لشهر حزيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تباشر بإطلاق التمويل الخاص لرواتب حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.