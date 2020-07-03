وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، "تم اليوم وخلال اليوم الثاني من عمليات الطارمية، ضبط خمس مضافات واحدة منها تحت الأرض تحتوي في داخلها على ثلاثة غرف كمقر للارهابيين، ويوجد في داخلها عبوات ناسفة ومواد متفجرة".



واضاف المحمداوي، "تم تفكیك العبوات الناسفة، وتم القاء القبض على الإرهابيين المتواجدين هناك"، لافتا الى أن "المضافات كانت مخبأة تحت الأشجار بصورة يصعب العثور عليها".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات بغداد: ضبط خمس مضافات واعتقال إرهابيين كانوا بداخلها شمالي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.