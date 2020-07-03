بالصور.. رفع الكتل من محيط جسر السنك

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن استمرارها بحملة رفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الحملة كانت قد اطلقتها في وقت سابق وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

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