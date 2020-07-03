رئيس وزراء فرنسا الجديد.. يميني يقفز من كواليس الحكومة إلى دفتها

شخصية محسوبة على اليمين، خيبت توقعات معظم المحللين ممن كانوا يرجحون بقوة تسمية اسم من اليسار على رأس الحكومة الفرنسية الجديدة لإدارة ما تبقى من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.



هو جان كاستكس، الشخصية التي أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، تعيينها على رأس الحكومة، خلفا لإدوار فيليب المستقيل قبل أقل من ساعتين.



كاستكس، المنتخب المحلي الذي لم يتقلد أي منصب وزاري، لكنه خبير بشؤون الدولة، لا يعرف الرأي العام المحلي الكثير عنه مع أنه من كتب الخطة الحكومية للخروج من الحجر الصحي المفروض لمواجهة تفشي وباء كورونا.



وبتسميته، يفاجئ كاستكس (54 عاما) الفرنسيين، ساسة وشعبا، فهو القادم من كواليس الحكومة نحو دفة قيادتها، وهو أيضا الرجل الذي استبطن اختياره تضاربا صارخا بين توجهات ماكرون لإنقاذ ما تبقى من ولايته، وبين خطواته الفعلية.

ولطالما أظهر الرئيس الفرنسي ميله لشخصية من اليسار، لاعتقاده بأن الخطر يأتي من معسكر اليمين التقليدي أكثر من اليسار المشرذم الذي يصعب عليه تحقيق انتصارات باستحقاق مهم مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة.



تسمية مفاجئة

لم يظهر اسمه بأي استطلاعات رأي حول الشخصية المرشحة لخلافة فيليب، كما لم يتقلد أي منصب وزاري، لكن للرجل جميع المؤهلات التي جعلته خيار ماكرون في واحدة من أصعب مراحل ولايته الرئاسية.



وبحسب مستشار وزاري لإعلام فرنسي، فإن كاستكس يمتلك العديد من المؤهلات، فهو "ممثل محلي منتخب، ينحدر من اليمين، وهو أيضا تقني ماهر، وبالإضافة إلى ذلك، لديه جانب محبب يجعله قريبا من الناس بلهجته الغنائية ونظاراته القديمة".



كاستكس هو أيضا من أدار ـ في الكواليس ـ العملية الحكومية للخروج من الحجر الصحي، ولديه المميزات التي يبحث عنها ماكرون، وهو مستشار رئيسي في ديوان المحاسبة، ومقرب من الكسيس كولر، الأمين العام الحالي للإليزيه.





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ووفق المستشار نفسه، فإن ماكرون كان يمتلك خيار إبقاء فيليب، لكنه اختار شخصية لا تغطي بشعبيتها عليه، ولا تفتك منه الأضواء.



سيد رفع الحجر

كتب جان كاستكس، بمساعدة كبار المسؤولين والمديرين السابقين للصحة العامة، وباتصال مباشر مع معظم الوزراء بالبلاد، خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي.



وتعد خطة رفع الحجر الصحي عملية فائقة الدقة جعلت كاستكس يطلع على جميع المجالات، بينهاالتعليم والنقل والصحة وما إلى ذلك، مع ما يعكسه ذلك من مستوى الثقة العالي الذي يتمتع به سواء في الإليزيه أو رئاسة الحكومة.



مقرب من كزافييه برتراند

كاستكس يعرف جيدا كزافييه برتراند، أحد المنافسين المحتملين لإيمانويل ماكرون في انتخابات 2022، فلقد كان رئيس مكتب الأول في وزارة الصحة، ثم في وزارة العمل.



دراية ستكون ذات نفع كبير للرئيس الفرنسي في منافسته المنتظرة نحو إعادة الحصول على تذكرة إقامة جديدة في الإليزيه.



قال عنه نائب من حزب ماكرون يعرفه عن قرب، إنه "سكرتير دولة عظيم، مواضيعه اجتماعية وصحية، وهذا ما تحتاجه فرنسا حاليا".



مستشار سابق لساركوزي

ظهر اسمه ضمن قائمة شخصيات مرشحة للدخول إلى تشكيلة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، حيث رشح، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وزيرا للداخلية بدل جيرار كولومب، قبل تعيين كريستوف كاستانير بالمنصب.



ولا يعتبر كاستكس من المقربين جدا من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لكنه يعرفه جيدًا، فلقد كان مستشاره الاجتماعي في الإليزيه، ثم مساعدا للأمين العام للقصر الرئاسي لبعض الوقت.



كما تم ترشيحه لقيادة الحملة الرئاسية لساركوزي في عام 2012، قبل أن يختار الأخير المحافظ غيوم لامبرت للقيام بالمهمة.

